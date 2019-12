Traffico Roma del 19-12-2019 ore 19 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) SULLA TANGENZIALE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO LO STRADIO PER UN INCIDENTE TRA 4 VEICOLI DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA TIBURTINA SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER ILINTENSO SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVIINTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA A PARTIRE DA PORTONACCIOINTESO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E LANINA IN CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI CASAL DEL MARMO – SALARIA E POI BUFALOTTA – TUSCOLANA PER UN INCIDENTERALLENTATO IN PIAZZALE DELLE ...

