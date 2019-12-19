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Traffico Roma del 19-12-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 19-12-2019 ore 18 | 30 SULLA TANGENZIALE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO LO STRADIO PER UN ...

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Traffico Roma del 19-12-2019 ore 18:30 (Di giovedì 19 dicembre 2019) SULLA TANGENZIALE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA VERSO LO STRADIO PER UN INCIDENTE TRA 4 VEICOLI DI CONSEGUENZA SI SONO FORMATE CODE, TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIA TIBURTINA SEMPRE IN TANGENZIALE, MA AL FORO ITALICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI, PER IL Traffico INTENSO SI STA IN CODA TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI Traffico INTESO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE TRA LA TANGENZIALE E LO SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA A PARTIRE DA PORTONACCIO Traffico INTESO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI CASAL DEL MARMO – SALARIA E POI BUFALOTTA – TUSCOLANA PER UN INCIDENTE Traffico RALLENTATO IN PIAZZALE DELLE ...
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