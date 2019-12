Traffico Roma del 19-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA, ALTRE FILE MA PER ILTRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINOE LANINA TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE E RALLENTAMENTI NEI TRATTI TRIONFALE – SALARIA E POI BUFALOTTA – TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO – GALLA PLACIDIA E SVINCOLO DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL G.R.A. IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO LA TANGENZIALE ALTRE FILE MA PER ILA PARTIRE DA PORTONACCIO INCIDENTE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA LARGO RODOLFO LANCIANI E SVINCOLO A24 IN DIREZIONE S. GIOVANNIRALLENTATO IN VIA NOMENTANA ANCHE QUI LA CAUSA È UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA VIA VAL D’OSSOLA PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE ...

