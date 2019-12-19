Traffico Roma del 19-12-2019 ore 14:30 (Di giovedì 19 dicembre 2019) SEGNALIAMO UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA CASSIA BIS E LA SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA UN ALTRO INCODENTE RALLENTA IL Traffico SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ALL’ALTEZZA DI VIA FAITI. PRUDENZA NEL PERCORRERE PIAZZA DEI NAVIGATORI È SEGNALATO OLIO SUL MANTO STRADALE IN PROSSIMITA’ DELLA CRISTOFORO COLOMBO. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE 14 IN VIA DELLA PISANA, PER UNA MANIFESTAZIONE IN SVOLGIMENTO DI FRONTE IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. PER LAVORI SONO PREVISTI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA IN TANGENZIALE EST RISPETTIVAMENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA IN ORARIO 10-16 SINO AL 23 DICEMBRE. POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA FASCIA VERDE, OGGI E DOMANI DALLE 07.30 ALLE 20.30, PER I CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI PRE – EURO 1 ED EURO 1 E PER I VEICOLI A BENZINA EURO ...
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