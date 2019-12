Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) ANORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI . STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA ALLA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO,SI STA’ IN FILA DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E L’USCITA PER LA PISANA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E NOMENTANA ASUD CODE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI TRA SPINACETO E L’EUR, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE ALLE 10.30 ...

VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-12-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Appia Nuova code a tratti tra Via dei Laghi e Via delle Capannelle > centro città #luceverde #Lazio -