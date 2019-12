Tottenham | il presidente | «Pochettino un giorno potrebbe tornare»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) IldelLevy apre le porte al ritorno di: «Unqui» IldelDaniel Levy apre le porte a un ritorno di Mauriciosulla panchina degli Spurs, a poche settimane dal suo esonero in favore di José Mourinho. «Non avrei mai desiderato mandarlo via, è stato davvero difficile, ma abbiamo parlato e lui ha capito. Non avevo nulla contro di lui, sono sicuro che tornerà più forte e che avrà presto l’opportunità di allenare un’altra big. Magari unproprio da noi», ha dichiarato ai microfoni del London Evening Standard. Leggi su Calcionews24.com

