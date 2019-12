Torna la paura in Albania | forte scossa di terremoto registrata oggi | 19 dicembre | a

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ingiovedì 192019: informazioni su magnitudo ed epicentro Unadiè stata, giovedì 192019, in. Secondo quanto registrato anche dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma, avvenuto alle 17,03 di giovedì 19, ha avuto una magnitudo di 4.7. L’epicentro dellaè stato Durazzo, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.4, 19.57, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Notizia in aggiornamento

