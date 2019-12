Torino | Bonifazi in gruppo | il difensore a disposizione per la Spal

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019), Kevinha smaltito l’affaticamento muscolare che lo ha afflitto e torna in: disponibile per laWalter Mazzarri avrà un’arma in più nel suo arsenale anti. L’allenatore del, per la prossima gara di campionato, potrà contare su Kevin. Ilha smaltito l’affaticamento muscolare. A farlo sapere è la stessa società granata tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il centrale potrà far quindi parte dell’insidiosa gara contro il fanalino di coda della Serie A, in cerca di punti salvezza. Leggi su Calcionews24.com

