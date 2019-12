Torino | bimba di 2 anni muore all’asilo dopo malore

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Unaè deceduta in un scuola materna di Cirié in provincia di. Indagini in corso dei carabinieri Una tragedia immane è accaduta a Leinì, città di 16mila abitanti situata in provincia di. Una bambina di dueè morta, nel pomeriggio, per arresto cardiaco in una scuola materna. Sembrava star bene la … L'articolodi 2proviene da www.inews24.it.

LaStampa : E’ accaduto a Leinì, nella scuola materna privata “I Sette Nani”. La piccola è stato portata all’ospedale di Cirié. - Charlotte3117 : RT @CarmineDeMarco4: Torino, malore all'asilo: muore bimba di due anni - bizcommunityit : Bimba di due anni muore in un asilo a Torino. «Malore mentre stava giocando» -