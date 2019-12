Tomas Franchini: «La montagna è mia amica» (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tomas Franchini: «La montagna è mia amica»Tomas Franchini: «La montagna è mia amica»Tomas Franchini: «La montagna è mia amica»Non dategli un 8 mila, di quelli già percorsi e con le vie affollate. Trovategli piuttosto una parete vergine, mai affrontata prima da nessun uomo, e lo farete felice. Tomas Franchini è così, trova rifugio e soddisfazione nella montagna, lungo il cammino più che sulla vetta, quando sente di poter scoprire qualcosa più che quando misura in altezza la propria resistenza e la propria abilità di alpinista. Faceva lo sciatore ed era pure bravo, poi ha deciso di invertire il percorso: dal basso verso l’alto anziché dall’alto verso il basso. Gli sci li mette ancora, ma trova più piacere nell’infilarsi gli scarponi, ai bastoncini, ora, preferisce la piccozza. E sale. Sale come ha fatto a giugno, sul Lamo She, montagna di 6.070 metri in Cina, una delle ...

