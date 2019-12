Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La nota Vamp nonché storica opinionista di Uomini e Donneha in essere da qualche tempo un’importante relazione con l’imprenditore. Dopo la finestoria con l’hairstylist Kikò Nalli, conosciuto proprio nel dating show mariano, la donna si è dunque innamorata di nuovo. Uno scatto pubblicato sui social, che vedeteneramente stretta fra le braccia del suo uomo, aveva di fatto confermato il sentimentocoppia. Tuttavia di recente sul loro conto è trapelata una turbolenta indiscrezione, secondo cui starebbero vivendo un periodo di crisi.: crisi con? Disi sa poco, solo che lavora nel camporistorazione a Firenze, città dove vive. L’indiscrezione che vorrebbe la sua relazione dial capolinea ha fatto in poco tempo il giro del web. Se i due diretti interessati non hanno per ora ...

notizieit : Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara e il mistero della foto - SmorfiaDigitale : Tina Cipollari in crisi coniugale: arriva la risposta del compagno - FOTO - infoitcultura : Non era mai successo: il momento commovente tra Tina Cipollari e Gemma Galgani -