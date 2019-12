The Woman in the Window | il trailer del film con Amy Adams e Julianne Moore

Leggi la notizia su movieplayer

20th Century Fox ha svelato il trailer di The Woman in the Window, il film di Joe Wright con protagonista Amy Adams, nei cinema a partire dal 15 maggio 2020. Fox ha pubblicato il trailer di The Woman in the Window, il nuovo film di Joe Wright con protagonista Amy Adams nei panni della dottoressa Anna Fox, una psicologa agorafobica testimone di un delitto. La donna alla finestra racconterà la storia di una psicologa che soffre di agorafobia e vive da sola in un quartiere periferico di New York, trascorrendo il tempo guardando noir classici e interagendo prevalentemente online. La donna, inoltre, spia i suoi vicini come accade nei film che ama. Quando assiste a un crimine che avviene nella casa dall'altra parte del parco la sua vita prende una svolta.

