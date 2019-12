Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) The4, l'intervista a Cas, Shohreh Aghdashloo e Frankie Adams, che interpretano Alex Kamal, Chrisjen Avasarala e Roberta 'Bobbie' W. Draper nella serie, dal 13 Dicembre su Amazon Prime Video. C'è bisogno di una serie come Theoggi. Ce n'è bisogno per il modo in cui declina la fantascienza, usandola, come è prerogativa delle sue incarnazioni migliori e più profonde, per indagare l'umanità e la contemporaneità. Per questo motivo i suoi spettatori erano stati colpiti e feriti dalla cancellazione subita da parte di SyFy, il suo canale originale, e altrettanto entusiasti del salvataggio da parte di Amazon per il proprio canale streaming Prime Video. The4 è la prima stagione prodotta direttamente da Amazon, resa disponibile dal 13 dicembre 2019 e incentrata sul quarto romanzo della saga letteraria ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Expanse 4, parla Cas Anvar: “Sul set siamo una famiglia” - _IL_DIGA_ : Migliori serie tv 'space opera' secondo la mia modesta e inutile opinione: 1 - Battlestar Galactica 2 - The Expanse… - scenfaroc : Bu vabbè, riprendo the expanse -