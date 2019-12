Thaiti: FESTIVAL DES ARTES DES MARQUISES (Di giovedì 19 dicembre 2019) Sulla piccola isola di Ua Pou, una delle sei isole abitate del remoto arcipelago delle Marchesi, a nord di Tahiti, si svolgerà la dodicesima edizione del FESTIVAL des ARTES des MARQUISES. L’edizione 2019 rappresenta un grande ritorno sull’isola, in quanto la manifestazione ebbe luogo proprio nella meravigliosa cornice di Ua Pou per la sua prima edizione scelta proprio per la sua bellezza senza eguali. Si tratta di un evento molto atteso che si svolge ogni quattro anni su un’isola differente dell’arcipelago – l’ultima edizione si è svolta a Hiva Oa nel 2015. Hiva Oa – © Tahiti Tourisme Il FESTIVAL, molto importante per la popolazione locale e non solo, porta alla ribalta le radici e la cultura locali e, in particolare, le meravigliose arti dell’arcipelago, tra cui la danza, i canti, i giochi sportivi e l’artigianato delle Marchesi, oltre alla ...

