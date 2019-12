Terremoto in Albania | scossa di magnitudo 4 7 tra Tirana e Durazzo

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È stata avvertita una nuovadiindi4.7 con epicentro tra, dopo quasi un mese di distanza da quello dello scorso 26 novembre che ha provocato almeno 50 vittime. La terra dell’è tornata a tremare. È stata avvertita unadidi4.7 alle 17:03 di oggi giovedì 19 novembre. L’ epicentro è stato individuato lungo la costa settentrionale traad una profondità di 10 chilometri. A renderlo noto è stato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Laè stata avvertita da molte persone che, in preda alla paura, si sono riversate subito in strada. Secondo le prime informazioni, ladiè stata avvertita anche in Puglia e in particolare nella provincia di Brindisi. Al ...

