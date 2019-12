Terremoto in Albania 19 Dicembre 2019

Leggi la notizia su retemeteoamatori

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Un nuovodi magnitudo mb 4.7 si è verificato il 19alle ore 17:03:13 (Italia) sulla costa Albanese settentrionale. Nessuna notizia al momento su eventuali danni a cose e persone L'articoloin19proviene da Rete Meteo Amatori.

