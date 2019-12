Terremoto Gratteri in Calabria Contro ' ndrangheta | massoneria e politica

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Numericamente è la seconda operazione dopo il primo maxiprocesso di Palermo di Falcone e Borsellino”. Bastano queste poche parole, pronunciate da Nicola, a rendere l’idea della portata del blitz partito dalla Dda di Catanzaro. E l’operazione che ha condotto all’arresto di 334 persone in Italia e all’estero e alla decapitazione di tutte le cosche che operano nella zona di Vibo Valentia - mettendo in evidenza gli intrighi tra ’, colletti bianchi e- è come una bomba che esplode a poco più di un mese dalle elezioni in. E i cui effetti si iniziano a sentire, a livello locale e nazionale. Inevitabilmente.Le carte dell’inchiesta: un intreccio velenoso tra ’, colletti bianchi eDagli atti dell’indagine Rinascita Scott emerge un intreccio criminale. Per ...

