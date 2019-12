Terremoti del 2016 e zone di frana | siglato accordo di collaborazione tra l’Autorità di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel quadro del Progetto ReSTART deldi bacino distrettuale dell’Appennino Centrale è nata unafra l’Area Difesa del Suolo dele il gruppo dei geologi dell’Università di Camerino che si occupano di geomorfologia, coordinato dal prof. Gilberto Pambianchi. L’riguarda una campagna di studi su una serie di fenomeni franosi che interessano la dorsale appenninica tra Campotosto e Camerino. Il lavoro di indagine si svolgerà sia sul terreno sia tramite l’analisi delle immagini RADAR satellitari, la cui coordinazione è affidata al dr. Aldo Piombino, consulente del. I risultati di tali indagini saranno molto importanti perché permetteranno di far luce su una serie di processi franosi precedentemente quiescenti che idelhanno riattivato. Lo studio consentirà inoltre di analizzare il comportamento avuto da tali fenomeni ...

