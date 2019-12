Tennis | WTA Limoges 2019 | i risultati di giovedì 19 dicembre Sasnovich e Alexandrova ai

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Giornata di ottavi di finale nel WTA di(Francia). Sul cemento transalpino si è definito, quindi, il quadro dei quarti di finale. La rumena Sorana-Mihaela Cirstea (n.74 del ranking) batte nettamente la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.84 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-3. Un successo mai in discussione, dunque, con la rumena che se la vedrà con l’americana Nicole Gibbs (n.142 del mondo) nei quarti. Giornata di gloria per la Romania, vista la vittoria anche di Ana Bogdan (n.105 del ranking), che ha sconfitto l’americana Bernarda Pera (n.65 del mondo), più accredita alla viglia, con lo score di 6-7 (5) 6-2 6-4 in 2 ore e 13 minuti. La prossima rivale di Bogdan sarà la testa di serie n.1 del torneo (n.42 del ranking) Ekaterina, uscita vittoriosa dal match contro la francese Oceane Dodin (n.167 WTA) per 6-3 6-4. Successo in tre set per la ...

