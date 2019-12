Tennis | Angelo Binaghi | “Torino è una città fantastica | le ATP Finals 2021 saranno meglio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non ci sono dubbi che ilitaliano, sponda maschile, stia vivendo un momento felice: otto giocatori nella top-100, due nella top-15 e il miglior Under19 al mondo sono aspetti non trascurabili. L’ascesa di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner è il tratto caratterizzante di questo 2019 che sta per salutarci e in vista delle ATP, organizzate a Torino, l’entusiasmo e la voglia di emergere non mancano. Lo dice chiaramente il presidente della Federche, come riportato dall’Ansa, è convinto che nel capoluogo piemontese il Masters possa essere ancor più attraente di quello di Londra: “Torino è: quello che si sta facendo in vista delle ATP, non l’ho mai visto in tutta Italia. Se si continua così supereremo Londra e laci renderà orgogliosi, un gran bell’esempio“, le parole di, ...

