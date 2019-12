Tenet | il trailer italiano del nuovo film di Christopher Nolan

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo quello internazionale, ecco il primodi, ildicon Robert Pattinson, nelle sale a partire dal 17 luglio 2020. Warner Bros. Italia ha pubblicato ildi, prima clip dell'undicesimodi, atteso al debutto nelle sale di tutto il mondo a partire dal 17 luglio 2020. Descritto da IMDB come "un'epopea action che ruota attorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all'evoluzione", disi sa in verità ancora pochissimo. E l'idea di quantotenga alla segretezza intorno a questol'ha resa perfettamente Robert Pattinson parlando di sè come imprigionato in una stanza per leggere la sceneggiatura. Intricato thriller spionistico internazionale,vanta nel cast John David Washington, Robert ...

