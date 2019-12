Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mentre lediapprodano in rete,torna a parlare del misterioso thriller spionistico internazionale definendolo il suopiù. In attesa del trailer diapprodano in rete leduedelche vedono il protagonista John David Washington in azione; parlando dell'operala definisce il suopiù. In un'intervista a Entertainment Weekly, che ha lanciato in esclusiva ledueufficiali didefinisce iol"un epico action movie che si sviluppa all'interno del mondo dello spionaggio internazionale." Leimmagini mostrano il protagonista John David Washington alla guida di un motoscafo su cui si trova anche Elizabeth Debicki e a colloquio con Robert Pattinson. Fanno parte del ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tenet: ecco le prime foto, Christopher Nolan 'è il mio film più ambizioso' - AnnaxLGxTS : RT @nientepopcorn: Aspettando il nuovo trailer di #TENET di #ChristopherNolan, ecco la prima foto ufficiale del film, che ritrae #RobertPat… - AnnaxLGxTS : RT @diaridicinema: Finalmente ci siamo! Ecco le prime immagini ufficiali di #RobertPattinson #JohnDavidWashington ed #ElizabethDebicki in #… -