Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | Nadja seduce Tim | che perde Franzi!

Leggi la notizia su tvsoap

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nella tradizione dile antagoniste sono sempre non solo perfide e astute, ma anche bellissime e assolutamente irresistibili per qualunque uomo capiti loro a tiro. Ebbene, la sedicesima stagione – partita da pochissime settimane in Germania – non farà certo eccezione! Ecco infatti cosa combinerà la perfidaHoller (Anna Lena Class) nelle prossime puntatedi Sturm der Liebe, quando deciderà di distruggere l’amore tra Tim Degen (Florian Frowein) e Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann)!puntatevuole separare Tim e FranziHoller e Tim Degen,d’amore © ARD/Christof Arnold Come vi abbiamo anticipato, la sedicesima stagione diavrà come coppia protagonista due nuovi personaggi: Franzi – una giovane contadina onesta e di sani principi e Tim Degen – gemello di Boris (Florian Frowein) ...

David77692706 : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro,che sovrasta la tempesta e non vacilla mai.Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzonte,… - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro,che sovrasta la tempesta e non vacilla mai.Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzonte,… - AnnaCountessK : RT @ArmyRenzi: L'amore è come un faro,che sovrasta la tempesta e non vacilla mai.Illumina il presente e proietta la luce verso l'orizzonte,… -