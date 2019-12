Telese Terme | il Vescovo Battaglia incontra i lavoratori dell’azienda “Liverini”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Avvento, tempo di grande attesa. La vita stessa si misura dallo spessore delle attese, del saper attendere, del voler andare verso per prendersi cura. E nelle attese, soprattutto il sudore, le lacrime e i sogni dei giovani costretti ad andare via dal nostro territorio perché alla ricerca di un posto di lavoro. Nelle attese la disperazione di chi il lavoro l’ha perso e fa fatica a trovarne un altro e l’impotenza di chi vorrebbe fare di più e non può o non riesce. Istituzioni, imprenditori etoccano con mano queste fatiche e difficoltà tutti i giorni. Riguardo ai drammi della disoccupazione e della fuga dei giovani dalle nostre zone, che stanno lacerando la dignità della persona e il nostro tessuto sociale, c’è assoluta necessità e bisogno che vadano frenati e ribaltati in rivincita e in riscatto. Il mondo del lavoro è stato, ...

