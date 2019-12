Telefonate notturne tra Anastasiya e Princi Per quale motivo si sentivano di

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Alfonso Sacchi, papà di Luca, in una lunga intervista al Messaggero, continua a ricordare situazioni per arrivare alla verità sull’omicidio del figlio e soprattutto a ribadire che suo figlio con la droga «non aveva nulla a che fare». E nell’intervista rivela dei particolari sull’amicizia della fidanzata del figlio,Kylemnyk e l’amico di Luca,.«Dai tabulati telefonici sembrerebbe che siano emersetra- dice il signor Sacchi-. Persidi notte? Quest’estate, quando eravamo in vacanza in Veneto econ la fidanzata Clementina si sono uniti a noi,e Giovanni furono trovati da Luca mentre fumavano dell’erba. Mio figlio si arrabbiò e le disse: “Non mi interessa cosa fa Giovanni ma tu non devi fumare”. ...

