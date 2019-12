TEDxRiesi, l’isola dalle nuove frontiere: il piccolo centro si apre al mondo (Di giovedì 19 dicembre 2019) TEDx, l’evento di conferenze americano, con il format di talks più celebre del mondo, a maggio 2020 approda a Riesi. Il piccolo centro siciliano da cui, negli ultimi 4 anni, sono andati via 11mila abitanti a causa dell’isolamento e della criminalità decide di aprirsi al mondo. Secondo la classifica de Il Sole 24 Ore pubblicata qualche giorno fa la provincia di Caltanissetta si assestata all’ultimo posto per qualità della vita. Riesi sfida le classifiche e porta lo show delle “idee che meritano di essere diffuse”, in cui gli speaker invitati avranno un massimo di 18 minuti a disposizione proprio come previsto dallo spirito del TED. TEMA “Isole verso nuove frontiere” è il tema di questa prima edizione di TEDxRiesi,e non solo perché sarà la splendida Sicilia a fare da scenario alla kermesse. È, infatti, l’isola che c’è, che ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

