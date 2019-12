Taglio parlamentari | Berlusconi confessa | “Le firme di Forza Italia per il referendum?

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Ledei senatori diper chiedere ilconfermativo suldei? Credo che il movente sia stato quello di andare prima alle urne”. A rivendicarlo è stato il presidente azzurro Silvio, a margine della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, al Tempio di Adriano a Roma. “Abbiamo un governo e una maggioranza che non rispecchiano la maggioranza vera degli elettori. Per questo molti nel nostro movimento auspicano che ci siano elezioni presto”, ha precisato il presidente di. E sulha attaccato: “Questo significa che si potrà andare a elezioni nei prossimi sei mesi per cambiare l’attuale situazione che non è nemmeno più una situazione di democrazia”. L'articolo: “Lediper il? Così si va ...

petergomezblog : Raggiunto il numero di firme di parlamentari necessario per il referendum contro il taglio del numero di parlamenta… - matteosalvinimi : #Salvini: Taglio dei parlamentari? Voterò per la quinta volta nella stessa maniera. Non sono come Di Maio che cambi… - ignaziocorrao : A quanto pare non mollano. Si farà il #Referendum sul taglio dei parlamentari e decideranno gli italiani se mantene… -