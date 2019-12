Sveglia | il ‘modello Milano’ fa male

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Regalare qualche borraccia agli studenti e segnarsi le guance di verde non basta. “ZioBeppe e la sua banda”. Nella foto, il sindaco di Milano posa, a uso e consumo dei social, coi giovani e giovanissimi dei Fridays for Future. Ma è proprio dai Fridays for Future che arriva una bella mazzata all’operato dell’amministrazione e, in generale, al sempre vincente “modello Milano”. Per capirci, quella narrazione da ape sui rooftop con vista Bosco verticale sfiorito che fa tanto green(washing) e che tanto piace al Municipio 1. Il centro città, detto en passant, che resta aggrappato al Pd mentre la periferia disillusa vira su chi promette un cambiamento (più presunto che reale, trattandosi della Lega, ma tant’è). E la bella mazzata arriva, ironia della sorte, nello stesso giorno in cui per il secondo anno consecutivo tra piazza San Marco e via dei Giardini si sboccia in onore della migliore ...

