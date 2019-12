Studio quanto possono fare male gli alimenti ultra-processati

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Persi intendono moltissimi prodotti altamente elaborati dall’industria alimentare e manipolati chimicamente, tanto da non avere quasi nulla di naturale. E quel che è peggio è che essi sono alla portata dei consumatori affollando i banchi ed i frigoriferi dei supermercati. L’alimento che nasce naturalmente, subisce talmente tante alterazioni e sofisticazioni da risultare così altamente dannoso per la salute. Malattie croniche ed una scarsa aspettativa di vita in buona salute hanno messo in luce i rischi derivanti dalla vita moderna evidenziando il nesso tra patologie tipiche del nostro tempo e i fattori da cui esse derivano tra i quali l’inquinamento, lo stile di vita sedentario e l’assunzione diartificiali ed artefatti. Se inizialmente la tecnologia era al servizio del cibo per garantirne una certa conservabilità ed una minore ...

xuxistential : ma solo io sono senza parole leggendo i commenti e vedendo quanto fioccano i 28-30 quando io quei voti di norma li… - ashesclaudia : quanto mi fanno ridere le mie conquiline che si lamentano di borse di studio e cazzi vari poverine loro non le poss… - GladyRomano : Ci riempiamo tanto la bocca per quanto riguarda il diritto allo studio: ma a quanti realmente viene data la possibi… -