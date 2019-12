Striscia la notizia | fuori onda da censura di Patrizia De Blanck | Stronz*** | questa

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Desi è scatenata contro la signora Erminia, mettendo in dubbia la sua castità in unesilarante di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, trasmesso poi dala. "Chissà perché va in Africa?", dice la contessa mentre parla con Flavia Vento, anche lei in colleg

mauriziofabi99 : RT @Kaimano1979: Striscia la Notizia, lo scoop terremota la Rai: quanto paga un pranzo chi lavora a Viale Mazzini - leoberthi : RT @Kaimano1979: Striscia la Notizia, lo scoop terremota la Rai: quanto paga un pranzo chi lavora a Viale Mazzini - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #Rai: mense Rai anche a “striscia la notizia “ ieri sera un servizio che parla di cifre assurde -