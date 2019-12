Strage di Viareggio | i giudici | non valutati tutti i rischi di un deragliamento

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sono state condivise le motivazioni della condanna che nel processo di appello ha confermato la responsabilità di 25 persone nelladi. La mancata corretta valutazione dei, secondo i, ha portato alla morte di 32 persone dovuta aldi un treno merci. Condannato l’ad della Rete Ferroviaria Italiana La sentenza del processo d’appello è arrivata lo scorso 20 giugno. Quel giorno, ihanno condannato 25 persone ritenute in varie misure responsabili di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio. Tra loro c’è Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rfi e di Ferrovie dello Stato. Per lui, 7 anni di reclusione, 1 in più rispetto a Michele Mario Elia, ex a.d. di Rfi, e Vincenzo Soprano, ex a.d. Trenitalia.Secondo la Corte d’Appello di Firenze, sono loro i responsabili della morte di 32 persone, perite nell’incidente ...

