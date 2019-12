Stipendi dei manager | un amministratore delegato guadagna in media 849mila euro Fino a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In Italia un dirigenteincirca 220mila. Ma gli amministratori delegati delle società arrivano amedi, con un massimo di circa 6 milioni. La cifra scende però a 474milase ilè donna. I compensi sono particolarmente elevati nel settore assicurativo rispetto a quello bancario e industriale. Sono i dati dell’ultimo rapporto di Mediobanca sulle remunerazioni dei board delle società italiane, che prende in considerazione i compensi 2018 di 230 imprese con sede in Italia quotate al Mercato telematico azionario. Complessivamente sono state raccolte informazioni su oltre 3.500 amministratori, direttori generali e sindaci. Viene analizzato anche il rapporto fra la retribuzione dei vertici delle società e il costo medio del lavoro e il ruolo delle donne, che risultano sottorappresentate e pagate meno degli uomini. I presidentino ...

