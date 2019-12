Stefano Massini | Sì | parlerò di libri ad Amici 19

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "Io non so se la tua sfida (e la mia, a questo punto) potrà funzionare, non so neppure se troverò le parole giuste, in una terra per me straniera. Ma quello che so è che non tollero chi solleva i problemi e poi si dà alla macchia per non sporcarsi le mani. Anzi, le mani sporche sono stimmate di lavoro, di sforzo, di rischio. E se mie la mani sporche serviranno a far scoprire Melville anche solo a dieci ragazzi in più, ne sarà valsa ampiamente la pena". Cosìdalle pagine del quotidiano La Repubblica ha annunciato di aver accettato l'invito di Maria De Filippi a parlare diad19.torna? Maria De Filippi invitaMaria De Filippi ha pubblicamente invitato lo scrittore ad entrare nel cast del talent show.: "Sì,diad19" ...

