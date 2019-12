Star Wars | L' Ascesa di Skywalker è il peggior capitolo della saga dopo La Minaccia

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La giornata di ieri ha finalmente decretato il debutto nei cinema di un film estremamente atteso da una marea di fan, un film che non è solo la fine dell'ultima trilogia ma che dovrebbe rivelarsi anche la chiusurastoria degli: L'diè ufficialmente qui ma qual è stata l'accoglienza riservatagli?aver parlato del film nella nostra recensione e aver discusso di quello che dovrebbe essere il debutto al botteghino, abbiamo deciso di dare un'occhiata da vicino alle recensioni che il film sta ottenendo. In parole povere, la critica boccia o promuove questo nuovo?Le recensioni tra anteprime e proiezioni dedicate alla stampa sono già parecchie e gli aggregatori più noti ci vengono in soccorso per farci un'idea generale delle opinioni dei critici. Opinioni a quanto pare piuttosto tiepide se non negative: il film ha il 58% di valutazioni ...

StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - Screenweek : #BoxOfficeItalia 9° #Miofratellorincorreidinosauri con 10.281€, seconda migliore media copia della top ten di 605€,… - DarkholmeRonnie : Ho letto che TROS è il migliore di questa trilogia, migliore anche di ep. I e II. .. ragazzi lasciate stare Star… -