Star Wars | L’Ascesa di Skywalker | analisi del finale | la Saga è finita | ma la storia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La nostradeldi: L'Ascesa die delle sue implicazioni per il futuro dellacreata da George Lucas. "A Natale lafinirà, lavivrà in eterno". Così recitava il trailerdi: L'Ascesa di, uscito a fine ottobre, confermando quello che la Lucasfilm aveva affermato da mesi: l'Episodio IX del franchise ideato da George Lucas segna la fine della cosiddetta, vale a dire la storyline del conflitto tra Jedi e Sith che portò alla fine della Repubblica e all'ascesa dell'Impero Galattico. Il brand stesso andrà avanti, tra cinema (salvo aggiornamenti inattesi a gennaio, il prossimo lungometraggio arriverà nelle sale alla fine del 2022) e Disney+, ma il filone principale, quello della ...

