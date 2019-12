Stagione concertistica airolana | un’altra eccellenza | Pasquale Iannone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Latargata “Mille e una nota”, dopo aver incassato pienone e consensi in occasione della uscita del trombettista Bosso con “Freedom jazz Trio”, si prepara ad accogliere, nella cornice del Teatro comunale di Airola, una nuova. Ovvero. Il pianista pugliese, assolutaentro il firmamento artistico-musicale nazionale, sarà in concerto Sabato 28 Dicembre alle ore 20:30. Come detto, presso il Teatro comunale airolano. Docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio ‘Piccinni’ di Bari, Direttore artistico dell’associazione “Amici della Musica Giuliani” di Barletta e del “Barletta Piano Festival”,offrirà alla platea caudina un repertorio che spazierà da Chopin a Beethoven a Liszt. Quello disarà il secondo dei cinque ...

