Spotify | Netflix produrrà una serie sull’app musicale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Le storie e i titoli prodotti dasono aumentati in modo esponenziale e sono ricchi di contenuti sempre più originali. L’ultima miniche ha commissionatoriguarda la storia di. Lo show non ha ancora un titolo, ma è stato scritturato sulla base del libroUntold scritto dai giornalisti svedesi Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud. L’Hollywood Reporter ha anticipato che Berna Levin sarà il produttore esecutivo, mentre alla regia ci sarà Per-Olav Sorensen. Il produttore ha affermato: È il racconto di come un piccolo gruppo di addetti ai lavori della tecnologia svedese ha trasformato la musica – perché fatta e come la ascoltiamo. È davvero una storia per i nostri tempi. Non parla solo del modo in cui tutte le nostre vite sono cambiate nell’ultimo decennio, ma riguarda anche la battaglia per l’influenza culturale e finanziaria in un mondo ...

