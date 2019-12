Sport italiano in lutto | addio al giovane campione | aveva solo 25 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un ragazzo di venticinque, Tommaso Rosa, è morto ieri pomeriggio a Colturano (Milano). Ilsi è schiantato con la sua Fiat 500 contro un camion lungo la strada provinciale 29. La vittima era residente Peschiera Borromeo. Secondo la ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine Tommaso Rosa viaggiava sulla strada provinciale della Cerca in direzione di Melegnano e avrebbe tamponato la vettura guidata dalla donna per poi finire, invadendo la corsia opposta, in un frontale contro il camion. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna di 45che è stata portata all’ospedale Niguarda con alcune fratture. Il 25enne era residente a Peschiera Borromeo, comune alle porte di Milano. Tommaso Rosa era undi nuoto della Gentie con la squadravinto tante medaglie Campionati nazionali giovanili.Un ...

