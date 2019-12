Spazio | al via “Lunar City” | da domani fino al 3 Maggio al museo 900 di Mestre

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Al via ‘Lunar City. Vivi l’esperienza’. Da, 20 dicembre, al 32020 aldel 900 di Veneziasarà aperta al pubblico l’esposizione interattiva sull’esplorazione spaziale. Si tratta di un vero e proprio viaggio alla scoperta dei misteri e delle curiosità della Luna e del sistema solare. L’esposizione interattiva a M9 –del 900, presentata oggi nel corso di una conferenza stampa, è una occasione unica per conoscere il passato, ma soprattutto il futuro dell’esplorazione spaziale, attraverso un percorso video-fotografico, un contesto che immerge e coinvolge nell’esposizione. L’iniziativa, nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna dell’astronauta Neil Armstrong, è curata da Alessandra Bonavina; la produzione e la realizzazione dell’esposizione da ...

