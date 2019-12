Spagna | la Supercoppa italiana live in esclusiva su DAZN

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Lazio, che domenica pomeriggio assegnerà la Supercoppa 2019. In Spagna l'incontro sarà trasmesso da DAZN, il servizio di sport in streaming e on demand. Lo scontro è in programma il 22 dicembre, a partire dalle 17:45, e metterà di fronte la vincitrice della Serie A

