Soundtrack su Netflix schiaccia l’occhio ai fan dei musical | ma non è né Glee né La La

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel portfolio del produttore Joshua Safran spiccano Smash, Quantico e Gossip Girl – tanto la serie originale quanto il reboot atteso per il 2020 – e adesso anche, sudal 18 dicembre. La serie, non esattamente unma neppure un drama in piena regola, trova spazio sulla piattaforma dopo un percorso accidentato che avrebbe dovuto condurla su Fox con il titolo di Mixtape, ma che invece si è concluso in un vicolo cieco. Trama e ispirazioni disuCosa si trova, quindi, al cuore di una serie chel'occhio più ai fan di La La Land che non a quelli di? Né più e né meno che dei numerii cantati in playback. I personaggi, infatti, inscenano i propri sentimenti nel bel mezzo della storia cantando e ballando, ed è la voce dei veri cantanti ad arrivare all'orecchio degli spettatori, non la loro. Le storie personali dei ...

