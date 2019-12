Soul è il nuovo singolo di Elisa da Diari Aperti Segreti Svelati

Leggi la notizia su optimaitalia

Il singolo di Soul di Elisa da Diari Aperti (Segreti Svelati). Il brano è in radio dal 20 dicembre e segue il rilascio di Blu Part II con Rkomi, con il quale aveva anticipato il nuovo progetto discografico che è anche una extended version del suo ultimo album di inediti che ha pubblicato alla fine del 2018. La firma è quella di Elisa, mentre la produzione è affidata a John Shanks, vincitore di un Grammy Award e già in forze allo staff di Alanis Morrisette, Anastacia, Bon Jovi e tanti altri. I concerti di Elisa nei palasport Il brano fa parte della nuova versione di Diari Aperti che ha rilasciato in occasione della nuova tournée nei palasport che l'ha tenuta occupata fino a qualche giorno fa e che ha avviato dal PalaInvent di Jesolo. I concerti hanno toccato alcune delle maggiori città italiane ma arriveranno anche a Monfalcone e Olbia, dove terrà il concerto per l'ultimo dell'anno. Il 2019 è stato un anno importante per l'artista.

