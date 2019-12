Sono le venti | Peter Gomez torna in tv su Nove nel 2020!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)tornerà in tv col nuovo programmale, in arrivo da gennaio 2020 dal lunedì al venerdì ovviamente alle ore 20. A gennaio 2020 debutta sul canaleil nuovo programma diintitolatole, prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia. Il format, una striscia quotidiana di informazione, sarà condotto dacon la direzione artistica di Duccio Forzano, partirà a gennaio 2020 e andrà in onda dal lunedì al venerdì sulalle ore 20.lesarà l'appuntamento fisso delper raccontare, ogni giorno, quello che è davvero importante. Nuovo impegno a cura del direttore de ilfattoquotidiano.it dopo il successo de La Confessione, il ciclo di interviste che ha appena inaugurato la ...

