Sono le Venti | Peter Gomez sul Nove dal lunedì al venerdì

(Di giovedì 19 dicembre 2019)raddoppia il suo impegno sul. Oltre al programma di interviste La Confessione, da gennaio il giornalista italo-americano sarà il volto di una nuova striscia quotidiana, dal titolole, in onda dalalalle 20.00. Prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia, il format è un appuntamento con l’informazione del, per raccontare ogni giorno i fatti più rilevanti e importanti. Con la conduzione – come detto – die la direzione artistica di Duccio Forzano,ledebutterà a gennaio 2020, andando ad occupare la fascia dell’access prime time del nono canale. Un nuovo impegno per il giornalista, dunque, ripartito lo scorso 5 dicembre con La Confessione (ospitando Fedez, che ha rivelato di essere a rischio sclerosi multipla); le interviste proseguiranno da domani sera (ospite Simona Ventura), ...

