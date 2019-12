Solofra | festa nella Pediatria dell’ospedale Landolfi con i cani dei carabinieri

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Idell'Unità Cinofila del Nucleo deidi Sarno hanno visitato questa mattina, 19 dicembre, il reparto didell'ospedaledi(Avellino), svolgendo delle simulazioni delle ricerche e lasciandosi accarezzare dai piccoli ricoverati. L'evento organizzato dall'Arma e dall'ospedale per accorciare le distanze tra le forze dell'ordine e i cittadini.

