‘Sognando l’Olimpo’: Luca Curatoli e la voglia di rivincita dopo aver mancato Rio 2016 (Di giovedì 19 dicembre 2019) Luca Curatoli è attualmente il mago della pedana per quanto riguarda la sciabola azzurra. Nato a Napoli il 25 luglio 1994, lo schermidore appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato forma parte del nutrito gruppo di sciabolatori partenopei che è sempre stato all’avanguardia in questa disciplina nel panorama nazionale: Occhiuzzi, Murolo, Cavaliere, Repetti. E tutto ciò nonostante la carenza di strutture adeguate nel capoluogo campano. Curatoli svolge le sue lezioni di tecnica alla Champ Napoli a Somma Vesuviana, con il suo maestro Leo Caserta ed assieme ai suoi concittadini Dario Cavaliere e Giovanni Repetti. Il 25enne incomincia a far vedere le sue doti di grande promessa della sciabola sin da junior, quando vince nel 2014 due medaglie d’oro nel Campionato del Mondo Under 20 a Plovdiv (Bulgaria). Nel 2015 passa addirittura tra le fila della Nazionale ...

