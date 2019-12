Snowboardcross | Coppa del Mondo Cervinia 2019 | Moioli e Visintin a caccia della vittoria

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si sposta in terra italiana il massimo circuito internazionale di: ladelpassa da Montafon aper la seconda tappa. Il programma prevede per domani, venerdì 20 dicembre, le qualifiche, mentre sabato 21 dicembre le gare al maschile e al femminile. L’obiettivoNazionale tricolore è sicuramente quello di far bene, provando a puntare al risultato grosso. Tra gli uomini il più atteso per il Bel Paese è sicuramente Omar. Il 30enne nativo di Merano ha chiuso in terza piazza all’esordio ed ha grandi ricordi nella località aostana: nel 2017 riuscì ad imporsi, mentre l’anno scorso chiuse in seconda posizione. In una delle due gare del 2018 a trionfare fu Emanuel Perathoner, non spettacolare a Montafon, ma pronto a farsi valere in casa (ricordiamo che è bronzo mondiale in carica). Nella ben assortita pattuglia italiana da seguire ...

