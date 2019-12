Snowboard | PGS Carezza 2019 oggi | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi la notizia su oasport

Si svolge quest'il PGS di, valido per la Coppa del Mondo di-2020. C'è una presenza particolarmente folta in casa Italia per questo evento: saranno infatti in gara sette azzurre e otto azzurri. Per quanto riguarda le donne, l'Italia schiera Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Giulia Gaspari, Aline Moroder, Alice Lombardi e Sindy Schmalzl. Per quel che invece concerne gli uomini, abbiamo Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti (questi ultimi due si scontreranno tra di loro), Edwin Coratti, Aaron March, Maurizio Bormolini, Marc Hofer e Gabriel Messner. Si tratta della seconda delle tre prove valide per la Sfera di Cristallo sul suolo italiano. Il PGS disi svolgedalle 9 per le qualificazioni e dalle 13 per la fase finale.

