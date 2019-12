Snowboard | Coppa del Mondo Carezza 2019 | Roland Fischnaller è terzo in qualificazione

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Arrivano subito buone notizie in casa Italia dalle qualificazioni del gigante parallelo diandate in scena a, sede della terza tappa stagionale delladel-2020. Complessivamente sono cinque (quattro uomini e una donna) gli atleti azzurri capaci di strappare il pass per il tabellone principale che si disputerà a partire dalle ore 13 con il format degli scontri diretti. In campo maschile il 39ennesi conferma in grandissima forma dopo le ultime due vittorie consecutive ottenute in PGS, stampando ilcrono diin 1’13″25 e candidandosi ad un ruolo di protagonista anche quest’oggi. Alle spalle del migliore degli azzurri, si sono ben comportati anche Daniele Bagozza, 6° in 1’13″71, Edwin Coratti, 9° in 1’14″00, e Maurizio Bormolini, 12° in 1’14″09. Grande delusione ...

