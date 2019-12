Snowboard | Coppa del Mondo Carezza 2019 | pista non perfetta | cancellato il PGS

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’obiettivo era portarla a casa, ma non è stato davvero possibile.il PGS valido per ladeldiparallelo in quel di, in quella che sarebbe stata la terza tappa del massimo circuito internazionale. Tantissima neve caduta nei giorni scorsi, temperatura relativamente alta etutt’altro chenella località dell’Alto Adige. Si erano appena completati gli ottavi al femminile, era in corso il primo turno al maschile ed è stato lampante il fatto che alcune curve nellarossa fossero davvero impraticabili. Tante cadute, gli addetti entrati per provare a sistemare le cose ma nulla da fare: è arrivato l’annullamento. Un peccato per gli azzurri e, soprattutto, per Roland Fischnaller che era intenzionato nell’andare a caccia del terzo successo consecutivo nella specialità ...

